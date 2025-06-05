На предстоящем саммите НАТО в Гааге союзники планируют принять максимально короткое итоговое решение – всего до пяти пунктов, что контрастирует с масштабными декларациями предыдущих лет, однако это может сыграть на пользу Украине.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Сокращенный формат итогового решения играет в пользу Украины. Из-за политической ситуации в США, в частности с учетом взглядов Дональда Трампа, который открыто заявлял о возможности блокирования движения Украины в НАТО, согласовать новые амбициозные формулировки относительно членства Киева пока почти невозможно.

В частности, в Вашингтонской декларации 2024 года был закреплен "необратимый путь" Украины к членству. Генсек НАТО Марк Рютте на этой неделе подтвердил, что это решение "остается в силе".

В то же время новые, менее амбициозные формулировки могли бы выглядеть как шаг назад.

Именно поэтому, как пишет "ЕвроПравда", уклонение от упоминаний о членстве позволяет сохранить уже приобретенный дипломатический статус Украины в отношениях с Альянсом – без риска формального ослабления.

Несмотря на сокращение формата, Украина, вероятно, все же будет упомянута в итоговом документе – по крайней мере в контексте финансирования помощи, которое теперь может учитываться в рамках обновленных оборонных расходов союзников.

Не обойдут стороной и упоминания о России, которая остается главным фактором усиления оборонного планирования Альянса. В то же время еще неясно, удастся ли союзникам добиться жестких формулировок в отношении РФ.

Другая неопределенность – участие президента Владимира Зеленского. Пока известно, что Украину, как и партнеров из Азии, пригласили только на первый день – официальный ужин. Состоится ли при этом отдельная встреча с Трампом или другие двусторонние контакты – вопрос, который еще обсуждается.

Также стало известно, что лидеры стран НАТО готовятся принять решение об увеличении оборонных расходов до 5% от ВВП – часть этих расходов позволят направлять на поддержку Украины, что может существенно усилить обороноспособность украинских Сил обороны.

Как ожидается, новая цель расходов будет разделена: 3,5% ВВП – на непосредственно военные нужды, еще 1,5% – на более широкие проекты по безопасности, в частности инфраструктуру.

Некоторые страны НАТО, например Канада и Люксембург, могут использовать помощь Украине как часть выполнения новых обязательств по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

Читайте подробнее в статье "ЕвроПравды": Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.