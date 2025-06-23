Генсек НАТО объяснил, почему он верит, что нападения на Альянс из Беларуси не будет

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте не считает реальным сценарий нападения России на Альянс после военных учений "Запад-2025" в Беларуси.

Об этом он заявил на пресс-конференции перед началом саммита НАТО в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По мнению генсека, Альянс уже сейчас готов к такому ответу, чтобы Россия остерегалась нападать на любое из государств-членов.

"Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то сделать, то знает, что наша реакция будет разрушительной", – заявил он.

Рютте пояснил, что причина его уверенности – то, что "Альянс уже другой", более готов к военной угрозе со стороны России, и самой России это известно. "У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут безотлагательно быть направлены, если нападение произойдет", – пояснил он.

Марк Рютте также отметил, что с ходом войны, которую Россия ведет против Украины, НАТО нужно повысить расходы, поскольку это позволит сохранить уровень сдерживания, который будет давать уверенность в том, что нападения РФ не произойдет.

Ранее генсек НАТО объявил, что Альянс считает Россию главной угрозой, а также сообщил, что Альянс в этом году уже выделил на помощь Украине 35 млрд евро.

О планах на саммит НАТО в Гааге читайте в статье "Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге".