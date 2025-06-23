Генсек НАТО оголосив, що Альянс вважає Росію своєю головною загрозою

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія і надалі є головною загрозою для Альянсу.

Про це він заявив на пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Марк Рютте наголосив, що Україна стане одним з питань, що обговорюватимуться на саміту Альянсу, оскільки "збереження фокуса на підтримці України" є однією з ключових передумов для того, щоб "мільярд громадян Альянсу був у безпеці".

"Найбільш значна і пряма загроза для Альянсу – це Росія", – запевнив генсек.

"Москва продовжує вести війну проти України, з підтримкою Північної Кореї, Ірану, а також Китаю та Білорусі", – заявив він.

Раніше у США пояснили, чи буде заява саміту НАТО "сильною" стосовно Росії, а також повідомили, що Трамп все ж полетить на саміт НАТО.

Як повідомлялося, майбутній посол України при НАТО розповіла, від чого залежить участь Зеленського у саміті в Гаазі.