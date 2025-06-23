Президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом стало известно из трансляции, передает "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, Зеленский прибыл в резиденцию Стармера. Его встретил премьер Великобритании, они пожали руки перед СМИ и зашли внутрь резиденции.

Во время своего визита в Великобритании президент Украины проведет ряд встреч. В частности, он уже встретился с королем Чарльзом III. Также ожидается, что украинский лидер встретится со спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом.

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Ранее Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.

Ожидается, что 25 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.