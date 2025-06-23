Зеленский прибыл в резиденцию Стармера
Новости — Понедельник, 23 июня 2025, 17:50 —
Президент Владимир Зеленский прибыл в резиденцию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Об этом стало известно из трансляции, передает "Европейская правда".
В понедельник, 23 июня, Зеленский прибыл в резиденцию Стармера. Его встретил премьер Великобритании, они пожали руки перед СМИ и зашли внутрь резиденции.
Во время своего визита в Великобритании президент Украины проведет ряд встреч. В частности, он уже встретился с королем Чарльзом III. Также ожидается, что украинский лидер встретится со спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом.
Ранее Зеленский сообщил, что во время поездки в Британию обсудит с партнерами усиление защиты и сильные шаги давления на Россию, чтобы она остановила войну.
Ожидается, что 25 июня Зеленский поедет в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Зеленского также ждут на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. В то же время президент еще не знает, поедет ли на саммит НАТО.