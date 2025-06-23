Канада и ЕС договорились о партнерстве в области безопасности

Премьер-министр Канады Марк Карни, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта подписали соглашение об углублении оборонного партнерства.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита ЕС-Канада, который состоялся в понедельник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Лидеры Евросоюза и Канады подчеркнули, что на саммите сделали "решающий шаг для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Европейским Союзом и Канадой".

"Сегодня мы также договорились о партнерстве между ЕС и Канадой в сфере безопасности и обороны", – говорится в заявлении.

Партнерство, как отмечается, будет реализовываться через текущие форматы сотрудничества – в частности, вклад Канады в миссии и операции ЕС и дальнейшее сотрудничество по вопросам кризисного управления.

"Канада укрепит свои отношения с ЕС в сфере обороны, направив в ЕС представителя по вопросам обороны. Мы подчеркиваем значение участия Канады в проектах Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) ЕС и надеемся на реализацию дополнительных инициатив в этом контексте", – говорится в заявлении саммита ЕС-Канада.

Также там подтвердили, что Канада сможет сотрудничать с программой "Безопасность для Европы" (SAFE) – первой частью предложенного ЕС плана ReArm стоимостью 800 млрд евро.

Это даст канадским подрядчикам право продавать свою продукцию в рамках этого проекта, расширив свои рынки сбыта.

Недавно Карни также объявил о намерениях Канады достичь нынешнего показателя расходов на оборону в НАТО.

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