ЕС и Канада готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в области безопасности

Европейский Союз и Канада в понедельник подпишут соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны, которое положит начало ряду обсуждений о возможности более тесного сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Брюссель в воскресенье вечером для участия во встречах, и одна из целей его правительства – обеспечить участие Канады в SAFE – совместном фонде ЕС для финансирования военных закупок в размере 150 млрд евро.

Как отметили в правительстве Канады, предложенное соглашение откроет путь для Канады и членов ЕС к объединению усилий в сфере военных закупок, что ускорит и удешевит доступ к боеприпасам и объединит ресурсы для приобретения дорогих и сложных оборонных систем.

Карни встретится с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой.

Лидеры планируют опубликовать совместное заявление, в котором будет изложен амбициозный перечень сфер, в которых Канада и ЕС могут координировать свои действия в течение ближайших лет.

Доступ Канады к программе "Безопасность для Европы" (SAFE) – первой части предложенного ЕС плана ReArm стоимостью 800 млрд евро – даст канадским подрядчикам право продавать свою продукцию в рамках этого проекта, расширив свои рынки сбыта.

Канада не сможет воспользоваться кредитами ЕС, но может заключить совместные соглашения с европейскими государствами.

Недавно Карни также объявил о намерениях Канады достичь нынешнего показателя расходов на оборону в Североатлантическом альянсе.

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