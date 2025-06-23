Канада і ЄС домовились про партнерство в галузі безпеки

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта підписали угоду про поглиблення оборонного партнерства.

Про це йдеться у спільній заяві саміту ЄС-Канада, який відбувся в понеділок у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Лідери Євросоюзу та Канади наголосили, що на саміті зробили "вирішальний крок для подальшого зміцнення стратегічного партнерства між Європейським Союзом та Канадою".

"Сьогодні ми також домовилися про партнерство між ЄС та Канадою у сфері безпеки та оборони", – ідеться в заяві.

Партнерство, як зазначається, буде реалізовуватись через поточні формати співпраці – зокрема внесок Канади в місії та операції ЄС та подальшу співпрацю з питань кризового управління.

"Канада зміцнить свої відносини з ЄС у сфері оборони, направивши до ЄС представника з питань оборони. Ми наголошуємо на значенні участі Канади в проєктах Постійного структурованого співробітництва (PESCO) ЄС і сподіваємося на реалізацію додаткових ініціатив у цьому контексті", – проголошується в заяві саміту ЄС-Канада.

Також там підтвердили, що Канада зможе співпрацювати з програмою "Безпека для Європи" (SAFE) – першої частини запропонованого ЄС плану ReArm вартістю 800 млрд євро.

Це дасть канадським підрядникам право продавати свою продукцію в рамках цього проєкту, розширивши свої ринки збуту.

Нещодавно Карні також оголосив про наміри Канади досягти нинішнього показника витрат на оборону в НАТО.

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