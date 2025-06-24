Трамп: прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что перемирие между Израилем и Ираном, о котором он объявил за несколько часов до этого, вступило в силу.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

"Перемирие уже вступило в силу. Прошу не нарушать его!", – написал американский президент.

За несколько часов до этого сообщения Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном полностью прекратить огонь, чтобы положить конец 12-дневной войне.

Трамп заявил, что Израиль и Иран почти одновременно обратились к нему с предложением о мире между двумя странами.

Американские СМИ сообщали, что Трамп и группа его высших дипломатических и силовых чиновников интенсивно работали за кулисами, пытаясь заключить мирное соглашение, чтобы положить конец конфликту между Ираном и Израилем.

Это произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетный удар по американской базе в Катаре. Трамп поблагодарил Иран за заблаговременное предупреждение о планах атаки, в результате которой никто не пострадал.

Государственные СМИ Ирана объявили во вторник по местному времени, что после военного ответа страны на "агрессию США" врагу было выдвинуто требование о прекращении огня.

Эти события стремительно развивались после того, как в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.

Во время нескольких дней конфликта Иран и Израиль обменивались ракетными ударами, сохранялась интрига, вступят ли США прямо в конфликт на стороне Израиля, чтобы нанести ущерб иранской ядерной программе.

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