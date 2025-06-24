Трамп поблагодарил Иран после его атаки на американскую базу в Катаре

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за заблаговременное предупреждение о планах атаковать американскую базу в Катаре в ответ на американские бомбардировки иранских ядерных объектов.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп написал, что Иран официально отреагировал на "уничтожение нами его ядерных объектов очень слабой реакцией, чего мы и ожидали, и на которую мы очень эффективно ответили".

По словам президента Трампа, Иран выпустил 14 ракет: 13 были сбиты, а одна не летела в направлении цели.

"Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти не был нанесен ущерб. Самое главное, что они выпустили все, что накопилось в их "системе", и, надеемся, больше не будет ненависти. Я хочу поблагодарить Иран за то, что предупредил нас заранее, что позволило избежать жертв и раненых", – написал Трамп.

Он добавил, что "возможно, теперь Иран сможет двигаться к миру", и он "с энтузиазмом будет поощрять Израиль сделать то же самое".

Всего через несколько часов после этого поста Трамп объявил о договоренности между Израилем и Ираном полностью прекратить огонь, чтобы положить конец 12-дневной войне.

Напомним, в ночь на 22 июня США реализовали операцию против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, в том числе семи стелс-бомбардировщиков B2.

Вечером в понедельник Иран ответил ударами баллистическими ракетами по американским авиабазам в Катаре и Ираке, о пострадавших в результате не сообщалось.