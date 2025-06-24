Зеленский раскритиковал НАТО за темпы наращивания расходов: Путин может атаковать раньше
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что темпы стран НАТО по наращиванию оборонных расходов слишком медленны на фоне возможностей России выстроить способности для атаки.
Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".
Государства НАТО планируют утвердить на саммите в Гааге обязательства увеличить оборонные расходы до 5% ВВП до 2035 года. Зеленский отметил, что это "очень медленно".
"Потому что мы считаем, что с 2030 года Путин может быть значительно сильнее и способнее. Сегодня мы его сдерживаем, у него нет времени тренировать армию", – сказал президент.
"Десять лет – это очень долго. У него будет новая армия к тому времени", – добавил он.
В ответ на уточняющий вопрос, считает ли Зеленский, что Путин может атаковать страну НАТО, чтобы протестировать статью 5, в течение пяти лет или даже быстрее, президент согласился: "Именно так. Я так думаю".
В то же время он считает, что в течение нескольких месяцев Путин не будет готов к атаке на государство НАТО. "Нет, я считаю он не готов", – сказал Зеленский.
Он добавил, что Путину, в любом случае, нужна пауза в российско-украинской войне, снятие санкций и натренированное войско.
Зеленский также выразил надежду, что сможет встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Гааге, где во вторник и в среду проходит саммит НАТО.
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