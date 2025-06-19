Европарламент осудил репрессии против журналистов и гражданского общества в Грузии

Европейский парламент выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Грузии, преследованием журналистов и нападками властей на демократические институты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в одобренной в четверг резолюции.

В утвержденном документе евродепутаты требуют немедленного и безусловного освобождения грузинской журналистки Мзии Амаглобели, назвав ее арест политически мотивированным.

В документе резко осуждается системная атака режима "Грузинской мечты" на демократические институты, политическую оппозицию, независимые СМИ, гражданское общество и независимость судебной ветви власти.

Евродепутаты призывают к проведению независимых расследований и требуют от властей немедленных действий для обеспечения безопасности журналистов.

Парламент также призвал освободить всех политических заключенных, включая активистов, лидеров оппозиции и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В резолюции депутаты требуют отмены репрессивных законов, восстановления демократии и обеспечения полной свободы СМИ и гражданских свобод.

ЕС, подчеркивают парламентарии, должен усилить поддержку грузинского гражданского общества, одновременно применяя санкции против должностных лиц, ответственных за демократический откат в стране.

Отдельную тревогу в Европарламенте вызвала новая волна атак на неправительственные организации в Грузии, которая ставит под угрозу деятельность ряда независимых структур.

Резолюцию поддержали 324 депутата, 25 высказались против, 87 – воздержались.

Напомним, в конце мая городской суд Тбилиси принял решение об аресте одного из лидеров оппозиции Ники Мелии.

Арест Мелии последовал за аналогичными преследованиями других оппозиционеров – его партнера по "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

Задержанные оппозиционеры стали одними из лидеров антиправительственных протестов, которые начались осенью 2024 года после заявления "Грузинской мечты" о паузе в евроинтеграции.

Эти протесты сопровождались жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.