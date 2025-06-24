За 500 лет мы научились: если россияне вам угрожают, этому следует верить – Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что для его страны близость России является лучшим аргументом для поддержания оборонных расходов на высоком уровне.

Об этом он сказал во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, чем ближе страны находятся к России, тем больше они тратят на оборону. Министр отметил, что в его стране гражданам скорее пришлось бы объяснять, почему расходы на оборону не увеличивают, а не наоборот.

"За 500 лет мы научились: если русские вам угрожают, вы можете этому верить", – сказал Сикорский.

"В Польше говорят, что каждая страна имеет армию: либо свою собственную, либо иностранную. В средне– и долгосрочной перспективе своя обойдется дешевле", – отметил он.

Кроме того, Радослав Сикорский, говоря о необходимости увеличения оборонных расходов и расширения оборонной промышленности, заявил, что Европа должна стремиться превзойти Россию в ближайшие годы.

Ожидается, что по итогам саммита НАТО страны договорятся тратить на оборону 3,5% ВВП, а еще 1,5% перенесут в категорию "мягкой безопасности", куда можно отнести невоенные инфраструктурные проекты.

США при этом пошли на уступки по срокам увеличения расходов, расширив их до 10 лет.

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