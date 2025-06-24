Глава МЗС Польщі: нам не треба бути, як США, нам слід стати кращими за росіян

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорячи про потребу збільшення оборонних витрат і розширення оборонної промисловості заявив, що Європа повинна прагнути перевершити Росію в найближчі роки.

Про це він сказав під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр нагадав, що Польща вже 15 років витрачає на оборону 2 і більше відсотка ВВП на оборону і загалом країнам, які знаходяться поблизу Росії не треба пояснювати потребу таких витрат.

"Росія для нас є головною загрозою", – наголосив Сікорський.

За його словами, західним союзникам потрібно вчитися на прикладі війни в Україні.

"За понад 3 роки вони збудували 200 фабрик, але вони у стані війни. Ми не у стані війни, ми в стані кризи. Нам потрібна армія дронів, потрібні покращені процеси ухвалення рішень, треба покращити нашу радіоелектронну боротьбу... Нам не потрібно бути так само просунутими, як США. Треба бути кращими за росіян", – сказав Сікорський.

Він наголосив, що росіяни також вчаться дуже швидко.

Водночас в контексті рішення щодо збільшення витрат на оборону він наголосив, що йдеться про "справжні гроші".

"Путін розбудив гіганта, ми почали витрачати справжні гроші", – сказав Сікорський, згадавши також про рішення ЄС щодо переозброєння і інструмент SAFE.

"Йдеться про мільярди і мільярди. Росія за кілька років опиниться в ситуації, коли їй буде складно дорівнювати нашим витратам, як було з СРСР у 1980-х", – додав він.

Також він наголосив на потребі вчитися в українців.

"Українська армія – найбільша армія в Європі на нашій стороні, і українська оборонна промисловість найбільш ефективна промиловість на нашій стороні. Ми потребуємо одне одного", – заявив Сікорський.

Очікується, що за результатами саміту НАТО країни домовляться витрачати на оборону 3,5% ВВП, і ще 1,5% перенесуть у категорію "м'якої безпеки", куди можна зараховувати невійськові інфраструктурні проєкти.

США при цьому пішли на поступки щодо строків збільшення витрат, розширивши його до 10 років.

Детальніше про це читайте у статті редактора "Європейської Правди" Сергія Сидоренка Найдорожча зустріч заради Трампа. Все про саміт НАТО у Гаазі, що поєднає успіх та провал.