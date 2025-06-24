Глава МИД Польши оценил угрозу от учений "Запад-2025" в Беларуси

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя предстоящие российско-белорусские учения "Запад-2025", отметил, что лучшие подразделения РФ "увязли в Украине".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии телеканалу "Белсат" на полях саммита НАТО во вторник.

По словам Сикорского, Польша получила сигналы о том, что учения "Запад-2025" якобы перенесены подальше от польской границы, но он не знает, насколько это правда.

"Россия проводит учения в своих очередных военных округах в течение трехлетнего цикла. Это, кажется, Западный, Южный и Восточный. Ничего нового. И, насколько я знаю, это будет в гораздо меньшем масштабе, чем в прошлом, потому что лучшие подразделения России увязли в Украине", – добавил он.

Глава польского МИД отметил, что значительная часть российских войск уже покинула район Калининградской области, а России приходится создавать новые подразделения вдоль границы с Финляндией, что заставляет ее растягивать свои силы.

"Это не успехи. Путин оказался довольно умелым тактиком, который знал, как использовать ошибки Запада, но плохим стратегом, потому что Россия платит огромные суммы за войну, которую она не может выиграть", – считает Сикорский.

Литовский президент Гитанас Науседа ранее оценил, что военные учения Беларуси и России "Запад", запланированные на сентябрь, будут в 2–3 раза меньше по масштабу, чем в 2021 году.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает реальным сценарий нападения России на Альянс после военных учений "Запад-2025" в Беларуси.