Генсек НАТО ответил Испании: нет альтернативы росту затрат на оборону до 5%

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что несмотря на предостережения Испании, лидеры государств Альянса согласятся на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП.

Об этом он заявил журналистам перед началом заседания саммита НАТО, сообщает из Гааги корреспондент "Европейской правды".

Генсек, комментируя публичные предостережения со стороны Испании, а также заявленное ею нежелание повышать расходы до 5% от ВВП, заявил, что не ждет проблем во время встречи лидеров.

"Но я понимаю, что [таким государствам, как Испания] надо будет принимать непростые решения. Давайте прямо – политикам приходится делать выбор в условиях, когда ресурсов не хватает, и это действительно непросто", – заявил он.

Марк Рютте отметил, что с вызовами в поиске финансирования столкнутся разные страны, но он не сомневается, что это обязательство будет выполнено.

"Государства должны найти деньги. Это непросто, это требует политических решений. В то же время есть абсолютное убеждение среди моих коллег за столом, что учитывая угрозу от России, учитывая ситуацию в международной безопасности – этому нет альтернатив. Нам действительно надо это сделать", – подытожил генсек.

Ранее Испания публично заявила, что будет противостоять планам НАТО по увеличению расходов на оборону до 5%, как требует Трамп.

Рютте публично отрицал, что Испания получит исключения в решении саммита НАТО по оборонным расходам.

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