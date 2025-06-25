Генсек НАТО відповів Іспанії: немає альтернативи зростанню витрат на оборону до 5%

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що попри застереження Іспанії лідери держав Альянсу погодяться на збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.

Про це він заявив журналістам перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє з Гааги кореспондент "Європейської правди".

Генсек, коментуючи публічні застереження з боку Іспанії, а також заявлене нею небажання підвищувати витрати до 5% від ВВП, заяви, що не чекає проблем під час зустрічі лідерів.

"Але я розумію, що [таким державам, як Іспанія] треба буде ухвалювати непрості рішення. Давайте прямо – політикам доводиться робити вибір за умов, коли ресурсів бракує, і це дійсно непросто", – заявив він.

Марк Рютте наголосив, що з викликами у пошуку фінансування стикнуться різні країни, але він не має сумніву, що це зобов'язання буде виконане.

"Держави мають знайти гроші. Це непросто, це потребує політичних рішень. У той самий час є абсолютне переконання серед моїх колег за столом, що зважаючи на загрозу від Росії, зважаючи на ситуацію у міжнародній безпеці – цьому немає альтернатив. Нам дійсно треба це зробити!" – підсумував генсек.

Раніше Іспанія публічно заявила, що протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5%, як вимагає Трамп.

Рютте публічно заперечив, що Іспанія матиме винятки у рішенні саміту НАТО щодо оборонних витрат.

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