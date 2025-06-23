Генсек НАТО опроверг, что Испания получит исключения из целей оборонных расходов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что требование об увеличении оборонных расходов в равной степени коснется всех членов Альянса.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Гааге перед началом саммита НАТО в понедельник, передает "Европейская правда".

У Рютте спросили, как НАТО может гарантировать рост оборонных расходов стран-членов на фоне требований, выдвигаемых Испанией.

"НАТО не дает возможности отказаться от определенных обязательств (opt-outs), и НАТО не известно о закулисных договоренностях. Это что касается конкретного вопроса об Испании", – подчеркнул генсек.

В то же время он признал, что союзники должны проявить гибкость, чтобы определить, как выполнить обязательства НАТО по расходам на оборону.

"Главное изменение по сравнению с обещанием саммита в Уэльсе в 2014 году заключается в том, что будут ежегодные отчеты о расходах стран, будут регулярные обзоры того, что происходит", – перечислил Рютте.

Ранее Испания публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В ответе генсека НАТО испанскому премьеру Педро Санчесу указано, что соглашение, которое будет принято на предстоящем саммите НАТО, "предоставит Испании гибкость в определении собственного суверенного пути" для достижения целевого уровня расходов на оборону.

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