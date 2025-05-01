Politico: Уиткофф может заменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности

Одним из кандидатов на пост советника президента США по национальной безопасности после увольнения Майкла Уолтца является Стив Уиткофф.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Politico узнало от трех источников.

По информации издания, замена Уолтца обсуждалась в Белом доме уже несколько недель, но в последние дни дискуссии набрали обороты. Пока неизвестно, кто именно заменит Волца в случае его отставки.

"По словам трех человек, осведомленных о решении об увольнении Волца, на данный момент главным кандидатом является специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который ведет переговоры с Россией, Ираном и ХАМАС в Газе", – пишет Politico.

Отметим, что ранее в четверг консервативный таблоид The New York Post опубликовал материал с критикой Уиткоффа, в частности его подхода к переговорам с двумя крупнейшими врагами Америки.

На просьбу прокомментировать сообщение о возможном увольнении Уолтца пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не будет комментировать "сообщения из анонимных источников".

Напомним, в марте Майкл Уолтц попал в скандал после того, как по ошибке добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат в Signal, где чиновники в сфере нацбезопасности обсуждали удары США по Йемену.

После этого Уолтц взял на себя ответственность за инцидент, а в СМИ сообщалось об обсуждении его дальнейшей судьбы. Но публично президент США выразил поддержку своему советнику по нацбезопасности, назвав его "хорошим человеком", который "извлек урок" из ситуации.

В случае, если Майкл Уолтц действительно потеряет должность, это станет первой отставкой топ-чиновника администрации президента США.