Трамп набросился на СМИ за публикацию "фейковых" разведданных об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения СМИ с утечкой разведданных о последствиях удара США по Ирану.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В посте Трамп резко раскритиковал американские СМИ, в частности CNN и The New York Times, за их сообщения о том, что военные удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основных компонентов его ядерной программы.

"Фейковые новости CNN вместе с провальной New York Times объединились, чтобы унизить одну из самых успешных военных операций в истории. Ядерные объекты в Иране полностью уничтожены! И Times, и CNN подвергнутся шквалу критики со стороны общественности!", – написал Трамп, выразив свой гнев заглавными буквами.

Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал обнародование разведывательной информации о ударе США по Ирану "предательским".

Оценка Разведывательного управления Министерства обороны США, о которой сообщили СМИ, противоречит заявлениям администрации Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" иранские объекты по обогащению урана.

Два собеседника CNN, знакомых с оценкой разведки США, заявили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них сказал, что иранские центрифуги в основном "не повреждены".

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