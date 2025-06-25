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Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки

Новости — Среда, 25 июня 2025, 12:23 — Кристина Бондарева

Американский президент Дональд Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Об этом Трамп сказал, общаясь в Гааге с прессой вместе с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда".

Президент Трамп заявил, что американские удары уничтожили объекты, против которых была осуществлена атака, и что это привело к быстрому завершению конфликта между Ираном и Израилем. Он сравнил эти удары с ядерными бомбардировками Японии в 1945 году.

"Я не хочу использовать пример Хиросимы, я не хочу использовать пример Нагасаки, но это было, по сути, то же самое – это положило конец войне", – сказал Трамп.

"Это положило конец войне (между Израилем и Ираном). Если бы мы не уничтожили (ядерные объекты), они бы сейчас воевали", – добавил он.

Трамп также сказал, что появившаяся во вторник информация о том, что удары США лишь на несколько месяцев отбросили ядерную программу Ирана, неубедительна. Он считает, что иранская ядерная программа отброшена не "десятки лет", и что у иранцев сейчас нет никакого желания обогащать уран и строить новые объекты, потому что это очень дорого.

Он добавил, что нанесенный объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане ущерб не может быть полностью установлен, пока Израиль не предоставит свою оценку.

Американские СМИ, в частности CNN и The New York Times, сообщили, что, по оценке разведки, военные удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основных компонентов его ядерной программы.

В ответ Трамп набросился на СМИ за публикацию "фейковых" разведданных об ударе по Ирану.

Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал обнародование развединформации об ударе США по Ирану "предательским".

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