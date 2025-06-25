Уиткофф назвал утечку разведданных об ударе США по Ирану "предательской"
Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал обнародование разведданных об ударе США по Ирану „предательским".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Накануне американские СМИ, в частности CNN, со ссылкой на источники в разведке сообщили, что военные удары США по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основных компонентов его ядерной программы, а, вероятно, отбросили ее развитие на несколько месяцев.
"Это возмутительно, это предательски, и это должно быть расследовано. Кто бы ни был ответственен за это, он должен быть привлечен к ответственности", – заявил он в интервью Fox News.
Он добавил, что прочитал все отчеты об оценке ущерба и что "нет сомнений", что все три ядерных объекта, по которым нанесли удар США, были "уничтожены".
Оценка Разведывательного управления Министерства обороны США, о которой сообщили СМИ, противоречит заявлениям администрации Трампа о том, что удары "полностью и окончательно уничтожили" иранские объекты по обогащению урана.
Два собеседника CNN, знакомых с оценкой разведки США, заявили, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены. Один из них сказал, что иранские центрифуги в основном "не повреждены".
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