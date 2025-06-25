СМИ: коллеги Рубио в НАТО выразили ему возмущение из-за позиции по России

Некоторые коллеги государственного секретаря США Марко Рубио в НАТО в частном порядке выразили возмущение мягкой позицией администрации Дональда Трампа в отношении России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Рубио встретился с руководителями внешнеполитических ведомств стран НАТО на закрытой встрече во вторник.

Большинство присутствующих передали искреннюю благодарность Дональду Трампу и поздравили его с прекращением огня между Израилем и Ираном, сказали Politico источники. В то же время отдельные министры выразили недовольство недостаточно жесткой позицией американской администрации в отношении России.

К примеру, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время ужина заявил главному дипломату США, что Россия не уважает Трампа, нарушая перемирие.

По словам одного европейского дипломата, Сикорский заявил Рубио, что дальнейшие обстрелы Киева российскими беспилотниками "не должны оставаться безнаказанными".

Кроме того, по словам четырех дипломатических источников Politico, на закрытой встрече во вторник Рубио сказал европейским коллегам, что Конгресс США уже вскоре может рассмотреть законопроект об усилении санкций против России.

На той же встрече он признал, что сам Россия является проблемой, которая тормозит мирные переговоры об окончании войны в Украине, утверждает Politico.

Но вскоре после этого глава Госдепартамента в публичном интервью изложил аргументы администрации президента США в пользу отказа от дальнейших санкций против России.

Накануне Рубио подтвердил на Совете Украина-НАТО позицию администрации Трампа, что российско-украинская война не может быть урегулирована военным путем.

Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что Москва понимает только язык силы – поэтому сейчас нужны новые разрушительные санкции и новые инвестиции в оборону Украины.