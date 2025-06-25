ЗМІ: колеги Рубіо в НАТО висловили йому обурення через позицію щодо Росії

Деякі колеги державного секретаря США Марко Рубіо у НАТО в приватному порядку висловили обурення мʼякою позицією адміністрації Дональда Трампа щодо Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Рубіо зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств країн НАТО на закритій зустрічі у вівторок.

Більшість присутніх передали щиру подяку Дональду Трампу й привітали його з припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном, сказали Politico джерела. Водночас окремі міністри висловили невдоволення недостатньо жорсткою позицією американської адміністрації щодо Росії.

Приміром, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час вечері заявив головному дипломату США, що Росія не поважає Трампа, порушуючи перемир'я.

За словами одного європейського дипломата, Сікорський заявив Рубіо, що подальші обстріли Києва російськими безпілотниками "не повинні залишатися безкарними".

Крім того, за словами чотирьох дипломатичних джерел Politico, на закритій зустрічі у вівторок Рубіо сказав європейським колегам, що Конгрес США уже незабаром може розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії.

На тій же зустрічі він визнав, що сам Росія є проблемою, яка гальмує мирні переговори про закінчення війни в Україні, стверджує Politico.

Але незабаром після того глава Держдепартаменту в публічному інтервʼю виклав аргументи адміністрації президента США на користь відмови від подальших санкцій проти Росії.

Напередодні Рубіо підтвердив на Раді Україна-НАТО позицію адміністрації Трампа, що російсько-українська війна не може бути врегульована військовим шляхом.

Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга говорив, що Москва розуміє лише мову сили – тому зараз потрібні нові руйнівні санкції та нові інвестиції в оборону України.