Рубіо на Раді Україна-НАТО: війна може закінчитись лише дипломатичним шляхом

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив на Раді Україна-НАТО 24 червня позицію адміністрації Трампа, що російсько-українська війна не може бути врегульована військовим шляхом.

Про це Рубіо написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами держсекретаря США, президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна між Росією та Україною має закінчитися.

"На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз наголосив, що військового вирішення немає, є лише дипломатичне", – написав очільник Держдепу США.

Зазначимо, глава МЗС України Андрій Сибіга на Раді Україна-НАТО говорив, що Москва розуміє лише мову сили – тому зараз потрібні нові руйнівні санкції, нові інвестиції в оборону України та сміливі політичні рішення.

Нагадаємо, у НАТО прогнозують "важке літо" для України через хибні дані про війну у Путіна.

Також у НАТО не вірять в оточення Сум, але вважають, що Росія спробує це зробити.