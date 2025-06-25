Сибіга розповів Раді Україна-НАТО, які "сміливі рішення" зараз потрібні

Глава МЗС Андрій Сибіга напередодні взяв участь у міністерській зустрічі Ради НАТО-Україна в Гаазі, на якій говорив про потребу "сміливих політичних рішень".

Про це Сибіга розповів у середу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр розповів, що поінформував союзників про нещодавні жорстокі удари Росії по Україні та відмову від мирних зусиль, очолюваних США.

"Необхідно посилити скоординований тиск, щоб підвищити вартість війни для агресора. Москва розуміє лише мову сили. Зараз потрібні нові руйнівні санкції, нові інвестиції в оборону України, нове посилення протиповітряної оборони України та сміливі політичні рішення, що демонструють єдність і силу", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Росія є і буде існувати як загроза для Європи та всієї трансатлантичної спільноти.

"Зараз необхідно без зволікань вжити рішучих і стратегічних заходів для посилення колективної оборони, які будуть ефективними лише за умови військової сили, досвіду, технологій та стійкості України", – зазначив глава МЗС.

Україна, за його словами, вітає плани НАТО щодо значного збільшення видатків на оборону та включення зміцнення України до цієї стратегії.

Міністр також наголосив, що Росія, Іран і Північна Корея співпрацюють з метою дестабілізації міжнародного миру та безпеки в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні – тому ці загрози необхідно вирішувати комплексно.

Нагадаємо, у НАТО прогнозують "важке літо" для України через хибні дані про війну у Путіна.

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