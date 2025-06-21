На Кипре задержали подозреваемого в терроризме

Полиция Кипра задержала человека по подозрению в террористических преступлениях и шпионаже.

Об этом в субботу, 21 июня, заявили представители правоохранительных органов, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу, 21 июня, правоохранительные органы Кипра задержали человека по подозрению в террористических преступлениях и шпионаже.

Задержанного доставили в районный суд, который принял решение о его содержании под стражей в течение восьми дней для проведения следственных действий.

Других подробностей полиция не сообщила, сославшись на соображения национальной безопасности.

Стоит отметить, что Кипр, расположенный совсем недалеко от Ближнего Востока, в последние дни используется как транзитный пункт для людей, которые покидают регион или направляются туда, в то время как продолжается конфликт между региональными соперниками – Израилем и Ираном.

В частности, 16 июня министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его государство получило запросы от нескольких государств Европейского Союза о помощи в эвакуации с Ближнего Востока.