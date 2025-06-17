Трамп раздражен, что ЕС не предлагает "справедливое" торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Европейский Союз за то, что тот не предложил Вашингтону выгодное торговое соглашение.

Об этом он заявил журналистам на борту самолета Air Force One, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Такая критика Трампа прозвучала через несколько часов после его первой официальной встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы ведем переговоры, но я не считаю, что они предлагают справедливую сделку. Они либо заключат выгодную сделку, либо просто заплатят то, что мы скажем", – заявил он.

Также американский президент повторил свою давнюю мысль, что ЕС был создан для того, чтобы "нанести ущерб США в торговле".

В понедельник, 16 июня, Трамп провел свою первую двустороннюю встречу с фон дер Ляйен. В итоге они поручили своим командам "ускорить работу над заключением хорошей и справедливой сделки".

23 мая Трамп заявил о необходимости введения 50% пошлины на импорт товаров из Европейского Союза. Он аргументировал это тем, что переговоры с ЕС "не продвигаются".

Уже через несколько дней Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продолжить торговые переговоры до 9 июля после разговора с фон дер Ляйен.

Также стоит отметить, что 28 мая Суд международной торговли США постановил, что президент США превысил свои полномочия, введя масштабные тарифы против всех стран мира. Администрация Трампа немедленно подала апелляцию.