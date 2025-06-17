Президент Еврокомиссии рассказала о переговорах с Трампом на саммите G7

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп провели двусторонние переговоры на полях саммита Группы семи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом фон дер Ляйен рассказала в своем X.

Президент Еврокомиссии отметила, что их с Трампом разговор охватил ряд важных вопросов, "от Украины до торговли".

"Что касается торговли, мы поручили командам ускорить работу, чтобы обеспечить хорошее честное соглашение. Давайте сделаем это", – отметила она.

США и Великобритания на саммите завершили торговое соглашение. Премьер-министр Канады сказал, что договорился с Трампом попытаться заключить новое соглашение об экономике и безопасности в течение 30 дней.

Как сообщалось, Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским.