Пентагон расследует потенциальную утечку данных об ударе США по Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон начал уголовное расследование относительно потенциальной утечки секретного отчета Агентства военной разведки.

Об этом он заявил на полях саммита НАТО в среду, 25 июня, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Такое заявление Хегсета прозвучало на фоне информации о потенциальной утечке данных Агентства военной разведки США, в котором оценивается, что повреждения иранских ядерных объектов в результате авиаударов США не нанесли существенного вреда ядерной программе Тегерана.

"Мы сейчас проводим расследование утечки информации вместе с ФБР, поскольку эта информация предназначена для внутреннего использования, для оценки боевого ущерба", – заявил министр обороны США.

Он отметил, что сообщения в прессе, в которых подробно изложены выводы, имеют целью "представить это в негативном свете, чтобы дискредитировать президента, хотя это был чрезвычайный успех".

Хегсет не предоставил подробностей расследования, но подтвердил секретную оценку разведки и ее выводы, сказав, что они являются "малодостоверными".

"Ущерб, нанесенный объектам, был от умеренных до серьезных, и мы считаем, что, скорее всего, серьезные и разрушительные", – сказал он.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг такие заявления СМИ. Он отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".

Отметим, после того, как СМИ публиковали информацию о разведданных об ударе по Ирану – американский президент Дональд Трамп набросился на них за это.

Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал обнародование развединформации об ударе США по Ирану "предательским".

А позже американский президент сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.