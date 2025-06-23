В Молдову не пустили десятки россиян, которые ехали на "чемпионат по кикбоксингу"

Молдавские власти отказали во въезде 195 иностранцам, в частности гражданам России и Беларуси, которые пытались попасть в страну под предлогом участия в чемпионате по кикбоксингу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Молдавское Министерство внутренних дел заявило, что Пограничная полиция не впустила на территорию страны 19 человек, а еще 176 не допустили к посадке на рейсы в Кишинев.

Ведомство уточняет, что большинство этих людей собирались приехать из России и Беларуси, причем среди них обнаружили людей, непосредственно связанных с силовыми структурами РФ, и бывших российских военных.

"Кроме того, к участию в соревнованиях также готовили спортсменов с территорий, находящихся под оккупацией или контролем непризнанных администраций, таких как Крым и Донбасс", – добавили в молдавском МВД.

О задержании иностранцев, направлявшихся в Молдову, стало известно на фоне проведения мэрией Кишинева чемпионата по кикбоксингу.

Его в молдавской партии власти PAS назвали незаконным, а Министерство образования страны заявило, что мэрия организует мероприятие "в партнерстве с сомнительными структурами", в частности Федерацией кикбоксинга России.

Молдова не впервые не позволяет въезд на свою территорию гражданам России, в том числе связанным с силовыми структурами.

Российский МИД в ответ громко возмущается.