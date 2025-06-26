Президент Румынии анонсировал открытие первого переговорного кластера для Молдовы 4 июля

Первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС Молдовы будет открыт в Кишиневе 4 июля во время саммита с участием представителей Европейской комиссии и ЕС.

Об этом заявил журналистам президент Румынии Никушор Дан перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

"В процессе вступления ведутся переговоры по 33 разделам, и на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля, с участием представителей Комиссии и Европейского Союза, будет открыт первый раздел – "Основы", – заявил Дан, отвечая на вопросы журналистов.

Он не уточнил, располагает ли информацией, когда будет открыт первый переговорный кластер для Украины.

Стоит заметить, что для открытия любого кластера в переговорах о вступлении в ЕС необходимо единогласное решение по этому 27 государств-членов Евросоюза (пока такого решения не было, и в повестке дня саммита ЕС 26 июня соответствующего проекта решения нет), и объявление проведения соответствующей Межправительственной конференции.

Как сообщала "Европейская правда", 4 июля в Кишиневе состоится первый саммит Молдова-ЕС. Стоит отметить, что формат саммита не предусматривает возможности для открытия переговорных кластеров.

Ранее появилась информация, что ЕС может ускорить фактические переговоры о вступлении с Молдовой, "разделив" ее с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.

Однако в последнее время источники "ЕвроПравды" утверждают, что разделение процесса переговоров о вступлении для Украины и Молдовы – не на повестке дня ЕС.

В то же время Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.