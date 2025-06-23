В Чехии в третий раз рассмотрят дело о мошенничестве экс-премьера со средствами ЕС

Апелляционный суд Чехии в понедельник постановил отправить на повторное рассмотрение так называемое дело "Гнезда аиста" о мошенничестве с субсидиями ЕС, в котором фигурирует экс-премьер и лидер самой популярной партии ANO Андрей Бабиш.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Своим решением судья чешского Апелляционного суда Ева Бразилова вернула дело "Гнезда аиста" на новое рассмотрение, отменив вынесенный в 2024 году оправдательный приговор.

Бразилова обосновала решение тем, что, кроме требования о незначительном дополнении доказательств, суд Праги при повторном рассмотрении должен комплексно оценить доказательства – чего, по мнению суда, до сих пор не было сделано.

Напомним, дело касается фермерского хозяйства "Гнездо аиста", которое получало субсидии ЕС после того, как право собственности на него перешло от конгломерата Agrofert, состоящего из около 250 компаний и принадлежащего Бабишу, к членам его семьи. Позже Agrofert снова стал владельцем фермы.

Субсидии предназначались для среднего и малого бизнеса, и Agrofert не имел на них права. Позже конгломерат вернул субсидию.

Андрей Бабиш не признал себя виновным и неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

Муниципальный суд Праги уже оправдал Бабиша в январе 2023 года. Позже этот приговор отменили, но в феврале 2024 года суд снова вынес оправдательный вердикт по делу.

Андрей Бабиш стал частью оппозиции после того, как его популистское центристское движение ANO проиграло парламентские выборы 2021 года. Партия сейчас лидирует в соцопросах за считанные месяцы до выборов парламента.