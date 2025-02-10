В Грузии выбрали членов комиссии по расследованию "преступлений" времен Саакашвили

В Грузии отобрали депутатов, вошедших в состав временной следственной комиссии по оценке правления в 2003-2012 годах "Национального движения" – партии, основанной экс-президентом Михеилом Саакашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

От фракции партии власти "Грузинская мечта" в комиссию вошли Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.

От лояльной к "Грузинской мечте" парламентской оппозиции в комиссию вошли члены "Силы народа" Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от "Европейских социалистов".

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Вакантными в комиссии остаются два места – они предназначены для членов оппозиционной партии "Гахария за Грузию".

Напомним, парламент Грузии, который не признают оппозиция, гражданское общество и часть грузинского общества, создал временную следственную комиссию по действиям власти в 2003-12 годах с целью оценки правления команды Михеила Саакашвили.

За ее создание проголосовали 83 депутата. Срок работы комиссии – три месяца, но, по информации "Грузинской мечты", комиссия проработает всего полгода.

Также парламент Грузии лишил мандатов оппозиционных депутатов, которые бойкотируют его работу.