Финляндия приобретет спутники для собственных оборонных нужд
Министр обороны Финляндии Антти Хякканен сообщил, что его страна приобретет собственные спутники для нужд обороны у финской компании ICEYE.
Об этом он объявил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
Министр заявил, что в пятницу был подписан меморандум о намерениях между Министерством обороны и ICEYE.
"Этому предшествовали месяцы подготовки под руководством Министерства обороны. Благодаря решимости и тесному сотрудничеству с ICEYE нам удалось найти необходимые решения и запустить проект", – рассказал Хякканен.
Приобретение собственных спутников, отметил министр, усилит независимые возможности финской обороны в сфере разведки и наблюдения в космосе.
На днях Министерство обороны Финляндии анонсировало подготовку очередного, уже 29-го пакета военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 миллиона евро.
Предыдущий, 28-й по счету, пакет военной помощи Финляндии для Украины, стоимость которого составляет около 200 миллионов евро, был объявлен в марте 2025 года.