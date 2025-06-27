Финляндия приобретет спутники для собственных оборонных нужд

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен сообщил, что его страна приобретет собственные спутники для нужд обороны у финской компании ICEYE.

Об этом он объявил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр заявил, что в пятницу был подписан меморандум о намерениях между Министерством обороны и ICEYE.

"Этому предшествовали месяцы подготовки под руководством Министерства обороны. Благодаря решимости и тесному сотрудничеству с ICEYE нам удалось найти необходимые решения и запустить проект", – рассказал Хякканен.

Приобретение собственных спутников, отметил министр, усилит независимые возможности финской обороны в сфере разведки и наблюдения в космосе.

На днях Министерство обороны Финляндии анонсировало подготовку очередного, уже 29-го пакета военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 миллиона евро.

Предыдущий, 28-й по счету, пакет военной помощи Финляндии для Украины, стоимость которого составляет около 200 миллионов евро, был объявлен в марте 2025 года.