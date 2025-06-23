Финляндия готовит 29-й пакет военной помощи Украине

Министерство обороны Финляндии в понедельник анонсировало подготовку очередного, уже 29-го пакета военной помощи Украине оценочной стоимостью 143 миллиона евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в Минобороны Финляндии, новый пакет помощи Украине стоимостью примерно 143 миллиона евро в настоящее время готовится к утверждению финским правительством и президентом.

"Этот пакет содержит первые поставки национальной промышленности, заказанные в рамках программы поддержки Украины, начатой Министерством обороны", – подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Речь идет о запущенной весной 2025 года программе поддержки, в рамках которой заказы для Украины распределяются между отечественными предприятиями оборонной промышленности.

"Из оперативных соображений и в целях обеспечения безопасного поступления помощи более подробная информация о ее содержании, способе поставки или графике не предоставляется", – подчеркивает Минобороны Финляндии.

Общая стоимость военной помощи, поставленной Финляндией в Украину с 2022 года, составляет 2,8 миллиарда евро.

Предыдущий, 28-й по счету, пакет военной помощи Финляндии для Украины, стоимость которого составляет около 200 миллионов евро, был объявлен в марте 2025 года.