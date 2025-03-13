Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро

Финляндия объявила новый, 28-й по счету, пакет военной помощи для Украины, стоимость которого составляет около 200 млн евро.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен на встрече со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, его цитирует пресс-служба финского Минобороны.

Пакет должен быть одобрен правительством и президентом Финляндии.

"Как и в прошлом, содержание пакета помощи не раскрывается в деталях. Однако можно сказать, что на этот раз он включает, в частности, артиллерийские боеприпасы, в которых сейчас существует большая потребность", – сказал Хяккянен.

Он отметил, что в Финляндии "существует широкая политическая поддержка и национальное единодушие в вопросе помощи Украине".

"Также ценно, что нам удалось совместить поддержку Украины с укреплением внутренней безопасности поставок через программу промышленной поддержки", – добавил финский министр.

На встрече Хяккянена с Умеровым также был подписан Меморандум о взаимопонимании в области оборонного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Целью документа является углубление оборонного сотрудничества. Сферы более тесного сотрудничества охватывают вопросы оборонных материалов, обмен информацией, исследования и инновации, производство боеприпасов и тому подобное.

В январе Финляндия анонсировала 27-й пакет военной помощи на почти 200 млн евро.

Сообщалось также, что Финляндия поддерживает вторую фазу (2025-2027 годы) работы Фонда партнерства для устойчивой Украины (PFRU) взносом в 4,5 млн евро.