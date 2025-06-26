Президент Еврокомиссии призвала Венгрию разрешить ЛГБТ-прайд

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала венгерские власти разрешить проведение ЛГБТ-прайда в Будапеште.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен призвала венгерские власти во главе с премьер-министром Виктором Орбаном "разрешить проведение Будапештского прайда без опасений уголовных или административных санкций против организаторов и участников".

"К ЛГБТ-сообществу в Венгрии и за ее пределами: я всегда буду вашим союзником", – добавила она.

Напомним, венгерская полиция в четверг, 19 июня, заявила, что запрещает ЛГБТ-прайд в Будапеште, запланированный на 28 июня, несмотря на то, что мэр города заявил: это муниципальное мероприятие, которое не требует разрешений от властей.

На следующий день Верховный суд Венгрии встал на сторону полиции Будапешта.

Через несколько дней Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и маршу Будапештского прайда.

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