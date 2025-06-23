Более 30 стран выступили в поддержку ЛГБТ-прайда, который запрещает Орбан

Великобритания, Франция, Германия и 30 других стран выразили в понедельник, 23 июня, поддержку ЛГБТ-сообществу Венгрии и маршу Будапештского прайда, который состоится 28 июня и был запрещен полицией.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление.

Посольства более 30 стран, среди которых не было США, по случаю 30-й годовщины Будапештского прайда подтвердили поддержку ЛГБТ-сообщества в Венгрии и во всем мире.

"Мы отстаиваем права каждого человека на равное отношение и недискриминацию, свободу выражения мнений и мирных собраний, а также защиту от словесного и физического насилия, как это закреплено во Всеобщей декларации прав человека", – заявили дипломатические учреждения.

Они выразили уважение правозащитникам, активистам, журналистам и общественным организациям, которые работают над тем, чтобы "все люди, независимо от сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, или половых признаков, получали равное отношение и полную защиту закона".

"Более трех десятилетий Будапештский прайд является символом стойкости и прогресса, отражая важную роль ЛГБТ лиц в дальнейшем развитии демократии", – добавили они.

Как известно, венгерский парламент, в котором партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" имеет значительное большинство, в марте принял закон, который создает правовую основу для запрета мероприятий ЛГБТ+ под предлогом защиты детей.

Напомним, венгерская полиция в четверг, 19 июня, заявила, что запрещает ЛГБТ-прайд в Будапеште, запланированный на 28 июня, несмотря на то, что мэр города заявил: это муниципальное мероприятие, которое не требует разрешений от властей.

На следующий день верховный суд Венгрии встал на сторону полиции Будапешта.

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