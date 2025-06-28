Трамп пообещал "решить конфликт с Северной Кореей"

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что "разрешит конфликт с Северной Кореей".

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Трампа спросили, писал ли он письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, как об этом сообщалось в этом месяце.

Глава Белого дома не ответил прямо на вопрос, но сказал: "У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном, мы хорошо ладим, действительно прекрасно. Так что посмотрим, что будет дальше".

"Кто-то говорит, что существует потенциальный конфликт, но я думаю, что мы его решим. Если он и возникнет, то нас это не коснется", – добавил он.

В начале апреля Трамп не исключил, что "в какой-то момент" может связаться с Северной Кореей, и снова сказал, что у него "очень хорошие отношения" с Ким Чен Ыном.

После этого, по данным СМИ, в американской администрации начали обсуждение дальнейших шагов для налаживания коммуникации с КНДР.