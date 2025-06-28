Трамп пообіцяв "вирішити конфлікт з Північною Кореєю"

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що "вирішить конфлікт з Північною Кореєю".

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Трампа запитали, чи писав він листа лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, як про це повідомлялося цього місяця.

Очільник Білого дому не відповів прямо на питання, але сказав: "У мене хороші стосунки з Кім Чен Ином, ми добре ладнаємо, дійсно чудово. Тож подивимося, що буде далі".

"Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, але я думаю, що ми його вирішимо. Якщо він і виникне, то нас це не стосуватиметься", – додав він.

На початку квітня Трамп не виключив, що "в якийсь момент" може сконтактувати з Північною Кореєю, і знову сказав, що у нього "дуже хороші відносини" з Кім Чен Ином.

Після цього, за даними ЗМІ, в американській адміністрації почали обговорення подальших кроків для налагодження комунікації з КНДР.