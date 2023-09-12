В лесу возле Познани уже несколько дней гуляет на свободе кенгуру-беглец

В лесу возле польского города Познань ищут кенгуру, который сбежал из питомника.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Животное уже несколько раз видели случайные свидетели и сняли кенгуру на видео. Последний раз его встретили в районе села Беднары.

Одновременно администрация лесной исследовательской станции в городке Мурована Гослина попросила информировать их о новых встречах с кенгуру, чтобы ускорить его поиски, и привела инструкцию, как правильно вести себя в такой ситуации.

Как стало известно, кенгуру сбежал из одного из питомников в этом районе. Это самец по имени Лулус, ему три года.

В случае встречи с кенгуру советуют держаться на расстоянии от него, не пытаться покормить, избегать резких движений и зрительного контакта, потому что животное может воспринять это как угрозу.

Напомним, в июле кенгуру-беглеца ловили также в Австрии, а полицию Берлина дважды вызывали из-за фальшивой "львицы на свободе".