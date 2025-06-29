Румынские педагоги анонсировали четыре дня протестов из-за планов правительства

Профсоюзы румынских педагогов анонсировали четыре дня акций протеста перед ключевыми госорганами, чтобы выразить свое недовольство по поводу правительственных мер по сокращению дефицита бюджета и их влияния на сферу образования.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

В течение четырех дней в период с 9 по 15 июля сотрудники румынских учебных заведений собираются пикетировать здания правительства, парламента и офисы правящих партий. В профсоюзах заявили, что ожидают около 2000 участников.

Акции анонсировали для выражения недовольства мерами, предложенными правительством для сокращения дефицита бюджета.

"Наши действия имеют целью привлечь внимание к тому, что сотрудники сферы образования не согласны с политическими мерами по сокращению дефицита бюджета, предложенными для образования – это повлияет на заработные платы, условия труда, статус и достоинство профессии педагога", – заявили профсоюзы.

В частности, возмущение вызвали намерения снизить тот уровень заработной платы, с которой предоставляются ваучеры на отпуска и льготное питание, а также намерения отменить надбавки за высшие ученые звания.

Напомним, весной 2025 года сотни учителей так называемых европейских школ устроили протест в Брюсселе, требуя улучшения условий своего труда.

А в немецкой земле Бремен начали первый в стране эксперимент по подсчету реальных рабочих часов педагогов.