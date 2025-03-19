Учителя школ под эгидой ЕС требуют расширения их прав и социальной защиты

Около 400 учителей и учеников так называемых европейских школ в среду, 19 марта, устроили акцию протеста в Брюсселе, требуя улучшения условий труда.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В Европейском Союзе действуют 13 европейских школ, которые обучают около 28 тысяч детей сотрудников институтов ЕС и дипломатов. Действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также училась в такой школе.

Тогда как около половины преподавателей являются представителями стран ЕС, остальных набирает на конкурсной основе каждое заведение – и они получают меньшую зарплату и не защищены законодательством ЕС.

Протестующие, среди которых были также ученики европейских школ и их родители, требуют создания правовой базы, которая бы позволила учителям этих школ объединяться в профсоюзы и защищать свои права.

"Нам не хватает официального статуса учителя, учительской пенсии и права на объединение в профсоюзы", – сказала журналистам учительница обществоведения из Бельгии Люсиль Анри.

Между тем руководитель Офиса генерального секретаря европейских школ Андреас Бекманн заявил, что многие требования протестующих можно легко воплотить в жизнь.

Заключительная круглосуточная забастовка учителей запланирована на 1 апреля, отмечает Reuters.

Напомним, в прошлом году учителя в Сербии устроили забастовку из-за жалоб на низкую заработную плату, из-за чего во многих школах страны занятия отменили или сократили.