В Германии проведут эксперимент с подсчетом реального рабочего времени учителей

В немецкой земле Бремен впервые в стране запустят эксперимент с подсчетом реальных рабочих часов учителей.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По решению земельного Сената, в Бремене запустят пилотный проект по подсчету реальных рабочих часов педагогов. Эксперимент начнется в определенных школах с 1 августа 2026 года и охватит учреждения различного типа.

Учителя – участники проекта должны будут в течение года отмечать в специальном приложении, сколько часов в день они потратили на всю работу, связанную с учебным процессом. Результаты эксперимента будут готовы в начале 2028 года.

В прошлом власти федеральных земель выступали преимущественно против учета часов работы, в частности, с аргументом, что достоверность данных, представленных учителями, невозможно будет верифицировать – кроме непосредственно часов уроков.

Ранее исследование Telekom Foundation показало, что немецкие учителя работают в среднем 50 часов в неделю, больше, чем официальные рабочие часы – в среднем на три часа в неделю.

В феврале 2025 года высший админсуд города Люнебург принял решение в пользу директора начальной школы, который требовал компенсации за постоянные овертаймы. Мужчина выиграл иск благодаря тому, что собрал очень подробную доказательную базу, и получил 31 тысячу евро компенсации.

Между тем во Франции сотни школ провели эксперимент с 10-дневным "детоксом" от смартфонов, планшетов и приставок.