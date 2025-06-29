Румунські освітяни анонсували чотири дні протестів через плани уряду

Профспілки румунських освітян анонсували чотири дні акцій протесту перед ключовими держустановами, щоб висловити свої побоювання з приводу урядових заходів для зменшення дефіциту бюджету і їхнього впливу на освітню сферу.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Протягом чотирьох днів у період з 9 до 15 липня працівники румунських закладів освіти збираються пікетувати будівлі уряду, парламенту та офіси керівних партій. У профспілках заявили, що очікують близько 2000 учасників.

Акції анонсували для висловлення невдоволення заходами, запропонованими урядом для зменшення дефіциту бюджету.

"Наші дії мають на меті привернути увагу до того, що працівники сфери освіти не погоджуються з політичними заходами для скорочення дефіциту бюджету, запропонованими для освіти – це вплине на заробітні плати, умови праці, статус і гідність освітянської професії", – заявили профспілки.

Зокрема, обурення викликали наміри понизити той рівень заробітної плати, з якою надаються ваучери на відпустки та пільгове харчування, а також наміри скасувати надбавки за найвищі наукові звання.

Нагадаємо, навесні 2025 року сотні вчителів так званих європейських шкіл влаштовували протест у Брюсселі, вимагаючи покращення умов своєї праці.

А у німецькій землі Бремен почали перший в країні експеримент з підрахунком реальних робочих годин вчителів.