Трамп снова предлагает снять санкции против Ирана, если он "будет мирным"

Президент США Дональд Трамп предположил, что может поддержать отмену санкций против Ирана.

Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США пока сохраняют санкции против Ирана.

"И если они (иранцы. – Ред.) выполнят свою работу, если они будут мирными и если они смогут показать нам, что не будут наносить больше вреда, я сниму санкции", – добавил он.

Заявление президента США стало частью его кампании давления последних дней, направленной на возвращение Ирана к переговорам о ядерной программе.

На этой неделе Трамп заявил, что рассматривал возможность смягчения санкций против Ирана после прекращения огня между ним и Израилем, но прекратил эту работу после заявлений иранского верховного лидера Али Хаменеи.

В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться "от неуважительного и неприемлемого тона", если тот хочет достичь соглашения.

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров.