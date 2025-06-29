Трамп знову пропонує зняти санкції проти Ірану, якщо він "буде мирним"

Президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що США наразі зберігають санкції проти Ірану.

"І якщо вони (іранці. – Ред.) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", – додав він.

Заява президента США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, спрямоваа на повернення Ірану до переговорів про ядерну програму.

Цього тижня Трамп заявив, що розглядав можливість пом'якшення санкцій проти Ірану після припинення вогню між ним та Ізраїлем, але припинив цю роботу після заяв іранського верховного лідера Алі Хаменеї.

У відповідь міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом відмовитися "від неповажного і неприйнятного тону", якщо той хоче досягти угоди.

Телеканал CNN раніше повідомив, що у Трампа обговорюють надання Ірану до $30 млрд в межах переговорів.