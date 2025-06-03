Для части украинцев в Австрии отменили бесплатное медицинское страхование

С 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, которые имеют временную защиту, если они не работают и не получают базовую социальную помощь.

Об этом пишет АРА, передает "Европейская правда".

Хотя с 1 июня в Австрии прекратили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, но до 12 июля будет действовать переходный период.

Отмечается, что к тому времени украинцы еще смогут получать бесплатно медицинскую помощь – например, ходить к врачу и получать лекарства.

Бесплатными в переходный период останутся также медицинские услуги. Речь идет о стоматологии, госпитализации, а также лекарственных рецептах.

После этого украинцам придется самостоятельно позаботиться о страховании. Его можно получить, если устроиться на официальную работу или застраховать себя самостоятельно.

Те беженцы, которые получают социальную помощь (потому что не могут обеспечить себя самостоятельно), как и раньше, будут иметь медицинское страхование. В мае таких было почти 35 тысяч. Также застрахованными остаются те украинцы, которые уже работают в Австрии.

Помощь покрывает основные расходы, если человек не имеет достаточно собственных средств или не получает поддержки из других источников.

Поэтому больше всего изменения коснутся тех украинцев, которые имеют сбережения, но не работают.

Что касается других льгот, например, пособия по уходу за ребенком или семейной поддержки: они будут действовать до конца октября.

Власти Австрии уже сообщили, что планируют изменить правила получения таких выплат, чтобы мотивировать больше украинцев устраиваться на работу.

Накануне писали, что из австрийской земли Бургенланд вернули в Украину 52 украинских детей-сирот и детей из приемных семей, которых еще в начале полномасштабной войны эвакуировали из Кропивницкого.

Также напомним, что этой весной правительство Австрии назначило координатора по восстановлению Украины.