Молдова прокомментировала страшилки России для своих граждан о "риске поездок"

В Молдове отметили, что страна остается безопасной и открытой, а проблемы могут возникнуть только у лиц, к которым есть вопросы у спецслужб.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в МИД Молдовы после предупреждения России для своих граждан о поездках в страну.

В Министерстве иностранных дел назвали безосновательным предупреждение РФ для россиян о том, что Молдова "дискриминирует" российских граждан.

"Молдова – безопасная и открытая для посетителей страна. Выражаем сожаление, что российские власти снова решили обострить отношения и внести раскол необоснованными заявлениями", – отметили в ведомстве.

"По закону, не впускают только тех, кто вызывает вопросы у компетентных органов. Все остальные могут наслаждаться гостеприимством молдаван", – добавили в МИД.

Напомним, в МИД России предупредили россиян о рисках поездок в Молдову из-за якобы "дискриминационной политики".

31 марта Молдова объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства России. Их обвинили в деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова.

Россия в ответ выслала трех молдовских дипломатов.

Президент Молдовы Майя Санду уже полгода не принимает верительные грамоты у российского посла. В то же время в МИД объяснили, что не рассматривают вариант выслать его из страны.