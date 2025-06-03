Кремль отверг идею встречи Трампа, Зеленского и Путина в ближайшее время

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг возможность того, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины возможна в ближайшее время.

Слова Пескова во вторник приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Песков комментировал заявление Белого дома об открытости президента США Дональда Трампа к такому формату переговоров.

"Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли. Потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на самом высоком уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне", – отметил Песков.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не исключает участия в потенциальной встрече лидеров Украины и России по завершению развязанной РФ агрессии.

Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эту идею в понедельник поддержал президент Украины Владимир Зеленский.